Алиментщик из Узбекистана пытался скрыться от розыска в России

CA-NEWS (UZ) - В Астраханской области в пункте пропуска «Караузек» во время прохождении паспортного контроля на выезд из России задержан 29-летний гражданин Узбекистана.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, молодой человек оказался в списке лиц, которые находятся в межгосударственном розыске. За уклонение от содержания несовершеннолетних детей его разыскивали правоохранительные органы Хорезмской области Узбекистана.

«По согласованию с сотрудниками полиции Красноярского района мужчина был пропущен через границу. О факте выявления нарушителя проинформированы зарубежные партнёры», – отметили в ведомстве.