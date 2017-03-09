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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Алиментщик из Узбекистана пытался скрыться от розыска в России

CA-NEWS (UZ) - index В Астраханской области в пункте пропуска «Караузек» во время прохождении паспортного контроля на выезд из России задержан 29-летний гражданин Узбекистана.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, молодой человек оказался в списке лиц, которые находятся в межгосударственном розыске. За уклонение от содержания несовершеннолетних детей его разыскивали правоохранительные органы Хорезмской области Узбекистана.

«По согласованию с сотрудниками полиции Красноярского района мужчина был пропущен через границу. О факте выявления нарушителя проинформированы зарубежные партнёры», – отметили в ведомстве.

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