Алиментщик из Узбекистана пытался скрыться от розыска в России
- Узбекистан, происшествия
- 15:56, 09 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Астраханской области в пункте пропуска «Караузек» во время прохождении паспортного контроля на выезд из России задержан 29-летний гражданин Узбекистана.
По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, молодой человек оказался в списке лиц, которые находятся в межгосударственном розыске. За уклонение от содержания несовершеннолетних детей его разыскивали правоохранительные органы Хорезмской области Узбекистана.
«По согласованию с сотрудниками полиции Красноярского района мужчина был пропущен через границу. О факте выявления нарушителя проинформированы зарубежные партнёры», – отметили в ведомстве.
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