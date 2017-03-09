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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монголка создала бизнес по производству украшений из бумаги (фото)
CA-NEWS (MNG) - Графический дизайнер по профессии монголка Э.Анхзаяа создала бренд ANKU по производству украшений, сообщает издание Gogo.

Первые работы девушки выходили в качестве хобби. В настоящее время она использует влагостойкую бумагу для создания украшений.

Каждое из 45 творений в представленной коллекции уникально. Следующая коллекция носит название «RainBow» будет состоять из 32 творений.

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