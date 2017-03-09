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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Мангистау бабушка за рулем "Газели" занимается частными перевозками

CA-NEWS (KZ) - В Мангистауской области 67-летняя пенсионерка круглосуточно занимается частными перевозками за рулем бортовой "Газели", сообщают казахстанские сми.

Несипхан Садирова по образованию автослесарь. У нее больше 30 лет стажа. Раньше пенсионерка развозила письма и хлеб, сейчас товары, приходящие в Мангистаускую область на железнодорожный склад.

"Она - мама нашего отделения. Работает с нами с 2007 года. Справляется с поставленными задачами на "отлично". Ей все рады - и сотрудники, и клиенты. Мы все берем с нее пример!", - говорит заведующая складом Нурия Нурымова.

Несипхан Садирова не представляет своей жизни без машины. "Несмотря на все байки про женщин-водителей, мне доверяют. Я люблю свою "Газель". Она большая и вместительная. Характер у нее совсем некапризный. Люди часто задают мне вопросы о моем возрасте. Многие жалеют меня. Удивляются, почему я не сижу дома. А я отвечаю: "Дома не сидится, здоровье же позволяет, хочу быть полезной обществу", - говорит пенсионерка.

Пожилая автоледи уверена, жизнь удалась. У нее чудесные дети, которые подарили ей шестерых внуков. Есть любимая работа и прекрасный коллектив. К слову, бабушка Несипхан считает, что женщина и на мужской работе должна оставаться женщиной, поэтому и одевается всегда нарядно. Казахский национальный камзол и платок - ее постоянная униформа.

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