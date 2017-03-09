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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Центком ВС США осуществил самую крупную переброску войск в Сирию в рамках нового плана Трампа по борьбе с ИГИЛ
CA-NEWS (CA) - Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) направило в Сирию спецназ морской пехоты для поддержки операции по освобождению города Ракка от террористов ИГИЛ, пишет турецкий портал "Анадолу" со ссылкой на американские СМИ.

300 морских пехотинцев переброшены в район, находящийся в 25-30 километрах к северу от Ракки.

Кроме того, поддержку войскам при штурме Ракки окажут батареи гаубиц М777 калибра 155 миллиметров и вертолеты типа Osprey.

По данным СМИ, подразделения морской пехоты переброшены в Сирию с военной базы США в Кувейте. Также сюда направлены дополнительные наземные силы для обеспечения логистической поддержки.

Эта передислокация стала самой крупной переброской войск США в Сирию в рамках нового плана президента США Дональда Трампа по борьбе с ИГИЛ.

Ранее командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд заявил, что в Сирии дислоцированы американские подразделения в составе 500 военнослужащих и ракетные системы HIMARS. Новые силы будут направлены для поддержки уже находящихся в Сирии американских подразделений.

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