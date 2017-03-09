Центком ВС США осуществил самую крупную переброску войск в Сирию в рамках нового плана Трампа по борьбе с ИГИЛ

- Азия и мир, политика
- 16:16, 09 марта 2017
- Просмотров: 175
300 морских пехотинцев переброшены в район, находящийся в 25-30 километрах к северу от Ракки.
Кроме того, поддержку войскам при штурме Ракки окажут батареи гаубиц М777 калибра 155 миллиметров и вертолеты типа Osprey.
По данным СМИ, подразделения морской пехоты переброшены в Сирию с военной базы США в Кувейте. Также сюда направлены дополнительные наземные силы для обеспечения логистической поддержки.
Эта передислокация стала самой крупной переброской войск США в Сирию в рамках нового плана президента США Дональда Трампа по борьбе с ИГИЛ.
Ранее командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд заявил, что в Сирии дислоцированы американские подразделения в составе 500 военнослужащих и ракетные системы HIMARS. Новые силы будут направлены для поддержки уже находящихся в Сирии американских подразделений.
|кто есть кто
|Абдумомунов Токтоболот
писатель, драматург, кинодраматург
|Мамбеткулов Арстанбек Шамильевич
врио ректора КГЮА, проректор по учебной работе КГЮА
|Керезбеков Канат Керезбекович
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)