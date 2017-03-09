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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко прокомментровал полемику между премьерами РФ и Беларуси на заседании ЕАЭС в Бишкеке: Это намек, что мы являемся нахлебниками России

CA-NEWS (CA) - лукашенко Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития Беларуси в четверг, 9 марта, в Минске прокомментировал полемику между премьерами РФ и Беларуси, которая, как пишет БЕЛТА, состоялась в Бишкеке на заседании глав правительств Евразийского экономического союза.

В начале совещания президент потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией. "Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева (премьер-министра России Дмитрия Медведева). Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем - в России, прежде всего, и в Беларуси, - что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок", - сказал Лукашенко.

"Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений", - сказал белорусский лидер.

"В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится", - сказал Лукашенко.

Обозначая позицию Белоруссии в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений, президент заявил: "Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз - единое государство мы замахнулись построить, - то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим", - отметил Лукашенко.

"Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет", - заявил президент.

Как отмечает Tazabek, 7 марта в ходе встречи в Бишкеке глав правительств стран ЕврАзЭС премьер Беларуси Кобяков заявил, что не видит реальных успехов в интеграции на пространстве ЕврАзЭС, а также сказал, что "проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах". По словам белорусского премьера, Минск озабочен неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере между РФ и Белоруссией.

Со своей стороны, Медведев призвал не переносить проблемы двусторонних отношений на многостороннюю площадку союза, не превращать процесс интеграции в "заложника" национальных интересов отдельных государств.

Глава правительства РФ напомнил отдельным странам ЕврАзЭС, пытающимся заблокировать интеграционные процессы, о льготных ценах на газ, которые они получили благодаря членству в союзе. Он подчеркнул, что интеграция должна оставаться над национальной или двусторонней повесткой дня.

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Комментарии (1)
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Chyngyzbayke
17:02, 09 марта 2017
Батька есть Батька!!!
кто есть кто
Абдумомунов Токтоболот
писатель, драматург, кинодраматург
Мамбеткулов Арстанбек Шамильевич
врио ректора КГЮА, проректор по учебной работе КГЮА
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