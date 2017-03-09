Туркменистан занял 73 мест в списке самых богатых и бедных стран мира, - Global Finance

CA-NEWS (TM) - Американское финансовое издание Global Finance составило список самых богатейших и беднейших стран мира, в котором Туркменистан занял 73 место из 189 возможных.

Так, Кыргызстан расположился между Папуа — Новой Гвинеей и Джибути.

Среди стран Центральной Азии Кыргызстан опередили Казахстан (54 место), Узбекистан (127 место). Кыргызстан и Таджикистан заняли 148 и 153 места соответственно.

В список самых богатых стран вошли: Катар, Люксембург, Макао, Сингапур, Бруней, Кувейт, Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Сан-Марино.

В список самых бедных вошли: Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Бурунди, Либерия, Нигер, Малави, Мозамбик, Гвинея, Эритрея, Мадагаскар и Коморские Острова.

При составлении рейтинга издание ссылалось на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда. За основу был взят ВВП на душу населения, пересчитанный по паритету покупательской способности.