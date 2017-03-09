Монголия заняла 95 место в списке самых богатых и бедных стран мира, - Global Finance

Так, Кыргызстан расположился между Папуа — Новой Гвинеей и Джибути.
Среди стран Центральной Азии Кыргызстан опередили Казахстан (54 место), Узбекистан (127 место), Туркменистан занял 73 позицию. Кыргызстан и Таджикистан заняли 148 и 153 места соответственно.
В список самых богатых стран вошли: Катар, Люксембург, Макао, Сингапур, Бруней, Кувейт, Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Сан-Марино.
В список самых бедных вошли: Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Бурунди, Либерия, Нигер, Малави, Мозамбик, Гвинея, Эритрея, Мадагаскар и Коморские Острова.
При составлении рейтинга издание ссылалось на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда. За основу был взят ВВП на душу населения, пересчитанный по паритету покупательской способности.
|кто есть кто
|Абдумомунов Токтоболот
писатель, драматург, кинодраматург
|Мамбеткулов Арстанбек Шамильевич
врио ректора КГЮА, проректор по учебной работе КГЮА
|Керезбеков Канат Керезбекович
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)