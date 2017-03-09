Таджикские мигранты боятся возвращаться из Турции на родину

- Многие таджикские трудовые мигранты, работающие в Турции, опасаются возвращаться на родину. По их мнению, правоохранительные органы страны с подозрением смотрят на каждого таджикистанца, прибывающего из Турции.

Сайфиддин Эмомов сейчас трудится в пекарне в одном из турецких городов вместе с братом и женой. Он рассказал, что в течение двух лет он не был на родине. Дело в том, что, по словам молодого человека, власти на местах не раз вызывали его родных, проживающих в Вахшском районе Хатлонской области, и интересовались информацией о его местонахождении.

Сайфиддин говорит, что интерес правоохранителей к его персоне возник после распространившихся слухов о том, что он присоединился на чужбине к экстремистским группировкам. По его словам, он опасается возвращаться на родину даже несмотря на то, что может доказать свою невиновность. «Сначала не позволили моей жене приехать ко мне. Но позже все-таки дали разрешение. Сейчас не разрешают выезд жене моего брата. Но мы же не являемся членами каких-либо группировок и партий, работаем в Турции легально. Мы очень просим не оказывать давление на нас и дать возможность свободно приезжать на родину», - сказал Сайфиддин.

26-летний житель Хатлонской области Шахбоз Рахимов полтора года назад был депортирован из России, после чего отправился на заработки в Турцию. Работал там на различных строительных объектах. Он сообщил, что за время своего отсутствия правоохранители часто бывали у него дома и интересовались у домочадцев его местонахождением. Когда родные сообщили, что Шахбоз трудится в Турции, власти с тревогой восприняли эту информацию. Этой весной молодой человек хочет вернуться на родину, чтобы сыграть свадьбу, но опасается допросов правоохранителей.

Таджикские правоохранители считают, что за последние годы Турция стала прибежищем таджикских оппозиционеров и транзитом на пути таджикистанцев в Сирию и Ирак.