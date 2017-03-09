В Ташкенте раскрыли жестокое убийство женщины благодаря камере видеонаблюдения

- В ноябре прошлого года Сергелийский район Ташкента потрясло жестокое убийство женщины. Неизвестный нанес несколько ножевых ранений, а затем перерезал горло в подъезде ее собственного дома, сообщает nuz.uz

26 ноября поздним вечером в РУВД Сергелийского района поступил звонок. Сообщалось о найденной мертвой молодой женщине. На массиве Куйлюк-7 в подъезде многоэтажного дома на пороге собственной квартиры была убита 39-летняя местная жительница. От нескольких ножевых ранений женщина скончалась на месте.

Убийцу удалось найти только благодаря камерам наружного видеонаблюдения, установленным у подъезда жилого дома. По кадрам камеры был составлен фоторобот мужчины, который вскоре был задержан оперативниками. Преступником оказался 26-летний житель Яшнабадского района, ранее судимый четыре раза за кражу и хулиганство. Как выяснилось в ходе следствия, женщина оказалась нежелательным свидетелем преступления, которого рецидивист решил «убрать».

«Женщина вышла из своей квартиры за хлебом. В это время преступник пытался совершить кражу в одной из соседних квартир этажом выше. Заметив подозрительного мужчину, она спросила, что он здесь делает, на что неизвестный просто нагрубил. Вернувшись с покупками, женщина снова застала преступника на том же месте, он пытался вынести украденное. Она закричала, пригрозив милицией. После чего на лестничной площадке между женщиной и мужчиной завязалась борьба. В результате преступник нанес несколько ножевых ранений, одно из них – в область шеи. Смерть наступила на месте», - рассказал сотрудник уголовного розыска Сергелийского РУВД.

Неравнодушная женщина, в прошлом спортсменка, думала, что самостоятельно справится с крепким мужчиной, однако все закончилось трагично. Как сообщили в РУВД Сергелийского района, у нее остались муж и двое детей. Вскоре должен состояться суд, где сторона обвинения будет просить соответствующего наказания.