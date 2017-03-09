В Узбекистане пенсионеры получили право бесплатного проезда в метро

- В Узбекистане с 15 марта пенсионеры смогут пользоваться метрополитеном бесплатно с 10:00 до 16:00. Для этого достаточно наличия пенсионного удостоверения, сообщает Газета.uz

С 15 марта пенсионеры смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Ташкента в период с 10:00 до 16:00. Постановление об этом 9 марта издал Кабинет Министров Узбекистана. В этот же день вышло соответствующее решение хокима (главы администрации) столицы.

О планах ввести бесплатный проезд на метро для пенсионеров в указанное время на одной из своих предвыборных встреч говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщил журналистам на брифинге в хокимияте Ташкента начальник метрополитена Ойбек Худайкулов, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам достаточно предъявить оператору метрополитена пенсионное удостоверение.

Оператор предоставит пенсионеру специальный (отличающийся от обычных) разовый жетон. Воспользоваться этим жетоном можно будет в специально отведенном турникете.

Ограничений на количество поездок для пенсионеров нет, но для каждой поездки необходимо будет получить отдельный жетон. Указанное право распространяется на всех пенсионеров Узбекистана, а не только на жителей столицы.

Выпадающие доходы будут возмещаться метрополитену из государственного бюджета Узбекистана.