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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ООН: В овощах, яблоках, клубнике и винограде самая высокая концентрация пестицидов

CA-NEWS (CA) - Пестициды опасны не только для колорадских жуков и других вредителей. Они убивают пчел и являются причиной смерти 200 тысяч человек в год. Об этом заявили Специальный докладчик по вопросу о праве на питание Хилал Эльвер и Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах Баскут Тунджак, которые представили на рассмотрение Совета ООН по правам человека доклад по этой проблеме.

«Химические и биологические компоненты этих веществ накапливаются в организме фермеров, в воде и в почве и даже попадают к нам на стол в виде продуктов питания. Особенно много пестицидов в овощах, фруктах и зелени», - цитирует их слова Центр новостей ООН.

Эксперты ООН призвали государства разработать новое соглашение по ужесточению контроля над опасными пестицидами и постепенно отказаться от их использования в сельском хозяйстве.

Правозащитники отметили, что в последние годы значительно возросли масштабы использования пестицидов в целях защиты сельскохозяйственных культур от насекомых, грибков, сорняков и других вредителей. Эта тенденция приводит к крайне негативным последствиям для окружающей среды и здоровья населения. Особой опасности подвержены фермеры и другие труженики сельского хозяйства, а также дети и беременные женщины, живущие рядом с сельскохозяйственными угодьями.

В докладе экспертов ООН отмечается, что остатки пестицидов накапливаются в окружающей среде и даже в пищевых продуктах. Самые высокие уровни пестицидов часто обнаруживают в овощах, листовой зелени и фруктах, таких как яблоки, клубника и виноград. Через загрязненные корма пестициды аккумулируются в организме животных. В мясе птицы и яйцах часто можно встретить инсектициды, а молоко и другие молочные продукты могут содержать целый ряд вредных веществ вследствие их биоаккумуляции и накопления в жировых тканях животных. Некоторые пестициды, такие как органотины, накапливаются в морепродуктах.

Эксперты напоминают, что пестициды могут вызывать рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Они являются одной из причин нарушения экологического баланса на планете. В частности, использование неоникотиноидных пестицидов приводит к гибели пчел, от которых напрямую зависит урожайность в сельском хозяйстве.

Пестициды попадают даже в питьевую воду. Например, в Соединенных Штатах Америки, где ежегодно используется более 70 млн. фунтов атразина, с его попаданием в источники воды стали связывать повышенный риск врожденных пороков. В странах Европейского союза атразин был запрещен еще в 2004 году, однако в некоторых из этих стран его до сих пор обнаруживают в грунтовых водах.

За последние 50 лет население планеты выросло более чем в два раза, в то время как площадь пахотных земель увеличилась примерно на 10 процентов. Развитие технологии производства пестицидов, наряду с другими сельскохозяйственными инновациями, несомненно, способствовало сохранению темпов роста сельскохозяйственного производства. Однако это происходит в ущерб здоровью человека и окружающей среде.

Эксперты ООН призвали все государства добиваться сокращения использования пестицидов во всем мире и немедленно запретить наиболее опасные из них. Специальные докладчики полагают, что существует возможность производить более здоровое, богатое питательными веществами продовольствие при более высокой урожайности без использования или с минимальным использованием токсичных химических веществ.

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