Цены на недвижимость стабилизировались - Миннацэкономики Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Цены на новое и вторичное жилье относительно стабильны, в то время как стоимость аренды благоустроенного жилья повышается, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Казахстана.

"По сравнению с январем этого года цены продажи нового жилья снизились на 0,4 процента, с начала года - на 0,3 процента. В феврале 2017 года в среднем по республике зафиксирована цена в размере 248,2 тысячи тенге за квадратный метр общей площади квартир с черновой/чистовой отделкой", - говорится в сообщении.

Цена перепродажи неблагоустроенного жилья в феврале по сравнению с январем 2017 года и с начала года не изменилась и составила 115,4 тысячи тенге за квадратный метр. Цена на вторичном рынке благоустроенного жилья в размере 188,5 тысячи тенге за квадратный метр сохранилась с января этого года, с начала же года снизилась на 0,1 процента.

В то же время, по данным пресс-службы, арендная плата за благоустроенное жилье в феврале повысилась по сравнению с январем 2017 года на 0,4 процента, до 1 292 тенге за квадратный метр. С начала 2017 года рост еще больше - 0,9 процента.



