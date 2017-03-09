РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Цены на недвижимость стабилизировались - Миннацэкономики Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Цены на новое и вторичное жилье относительно стабильны, в то время как стоимость аренды благоустроенного жилья повышается, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Казахстана.

"По сравнению с январем этого года цены продажи нового жилья снизились на 0,4 процента, с начала года - на 0,3 процента. В феврале 2017 года в среднем по республике зафиксирована цена в размере 248,2 тысячи тенге за квадратный метр общей площади квартир с черновой/чистовой отделкой", - говорится в сообщении.

Цена перепродажи неблагоустроенного жилья в феврале по сравнению с январем 2017 года и с начала года не изменилась и составила 115,4 тысячи тенге за квадратный метр. Цена на вторичном рынке благоустроенного жилья в размере 188,5 тысячи тенге за квадратный метр сохранилась с января этого года, с начала же года снизилась на 0,1 процента.

В то же время, по данным пресс-службы, арендная плата за благоустроенное жилье в феврале повысилась по сравнению с январем 2017 года на 0,4 процента, до 1 292 тенге за квадратный метр. С начала 2017 года рост еще больше - 0,9 процента.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Лысогоров Дмитрий Евгеньевич
графический дизайнер
Абдумомунов Токтоболот
писатель, драматург, кинодраматург
Мамбеткулов Арстанбек Шамильевич
врио ректора КГЮА, проректор по учебной работе КГЮА
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×