В Беларуси на год отсрочили взыскание налога для «тунеядцев»

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет отменять декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Однако в этом году поручил не взимать соответствующий сбор, сообщает «Белта».

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет выполняться с теми дополнениями, о которых я сказал», - заявил Лукашенко.

Распоряжение против «дармоедов» не является экономическим или финансовым. Прежде всего, это «идеологический, моральный декрет», подчеркнул белорусский лидер. Его цель – «заставить работать тех, кто должен и кто может».

Лукашенко поручил до 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета. Однако в течение 2017 года сбор с них взимать не будут, объявил президент.

Напомним, закон вызвал недовольство граждан, что вылилось в массовые митинги.