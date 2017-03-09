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  9 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Соленое озеро в Австралии стало розовым из-за погодных изменений (фото)

CA-NEWS (CA) - Вода в соленом озере в австралийском Мельбурне приобрела розовый оттенок под влиянием солнечного света, высоких температур и низкого уровня осадков, сообщает Би-би-си со ссылкой на администрацию парка Уэстгейт.

Как отмечают специалисты, растущие на дне озера водоросли в таких погодных условиях вырабатывают красные пигменты.

Аналогичный феномен периодически наблюдается в нескольких озерах на территории Испании, Канады и Сенегала.

По словам сотрудника Парков Виктории Марка Нормана, окрас вызвала безобидная одноклеточная водоросль под названием Dunalliela. «Она (водоросль) является полностью натуральным продуктом. Многие говорят нам, что это выглядит как промышленная авария или розовая краска», - говорит Норман.

При этом ученый отмечает, что хотя вода в озере безопасна для человека, он бы не рекомендовал никому купаться в нем, так как на дне очень много соли и ила.

Администрация Парков Виктории сообщает, что вода в озере вновь станет голубой после снижения температуры воздуха и возобновления дождей.

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