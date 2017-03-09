Конституционный совет согласовал поправки в Конституцию Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Конституционный совет РК огласил постановление о поправках в Конституцию Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
9 марта 2017 года оглашено нормативное постановление Конституционного совета "О проверке Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" на соответствие Конституции РК".
"В своем решении Конституционный совет постановил, что Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахстана", принятый Парламентом РК, соответствует Конституции страны, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления республики", - сообщили в ведомстве.
Напомним, принятый Парламентом и представленный на подпись Главе государства закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" был направлен в Конституционный совет 6 марта 2017 года. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.
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