Швейцарская компания Metalor займется очищением таджикского золота

- Национальный банк Таджикистана подписал соглашение о двухстороннем сотрудничестве с швейцарским аффинажным предприятием Metalor. Документ подписан в рамках визита первого заместителя председателя НБТ Джамолиддина Нуралиева в Швейцарию.

Подписанное соглашение предполагает взаимодействие в области аффинажа металлов. Аффинаж (очищение) является металлургическим процессом получения высококачественных благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей, сообщает Авеста.

Отметим, что добыча таджикских драгметаллов, особенно золота, ежегодно растет высокими темпами. В основном, при помощи китайских инвесторов.

По итогам 2016 года был добыт рекордный для Таджикистана объем золота – более 5 тонн. Годом ранее добыча золота в стране составила порядка 4,5 тонн.

Объем же производства серебра в прошлом году составил 3,2 тонн, что на 200 кг больше показателя 2015 года.

Основными покупателями добываемого в Таджикистане золота являются Национальный банк Таджикистана и министерство финансов страны. Серебро же почти в полном объеме экспортируется в европейские страны.

По данным Нацбанка, доля золота в 2016 году составила 14% от общего объема в экспорте Таджикистана.

Швейцария является одним из главных торговых партнеров Таджикистана. Более 90% структуры товарооборота этих двух стран состоит из экспорта таджикской продукции в Швейцарии.

*Аффинажное предприятие Metalor Technologies основано в 1852 году и существует в современном виде с 2000 года. Предприятие летом прошлого года купил крупнейший дилер по продаже золота в Японии - компания Tanaka. До этого большая часть акций Metalor (50,5%) принадлежала французской инвестиционной компании Astorg Partners.