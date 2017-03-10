Английская писательница Джейн Остин, возможно, ослепла и умерла от отравления мышьяком

CA-NEWS (CA) - Литературоведы из Британской библиотеки установили, что английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, по всей вероятности, в результате отравления мышьяком, сообщает Би-би-си.

Судя по трем парам очков, хранящимся в Британской библиотеке, ее зрение существенно ухудшилось к концу жизни.

В то время, на рубеже XVII-XVIII веков, тяжелые металлы, такие как мышьяк, входили в состав некоторых лекарств, которые могла принимать Остин, страдавшая ревматизмом.

Причины ее ранней - в 41 год - смерти 18 июля 1871 года до сих пор были неясны и являлись предметом различных догадок и предположений.

Как теперь полагают специалисты самого крупного хранилища книг в Британии, отравление мышьяком могло быть одним из факторов (возможно, главным), приведших к ее гибели.

Джейн Остин жила и умерла в городе Стивентон, расположенном в графстве Хэмпшир, и подарила мировой литературе шесть прекрасных романов, описывающих быт и нравы современного ей английского общества, в числе которых "Гордость и предубеждение" с его аристократическим красавцем мистером Дарси - романтическим героем, ставшим пределом мечтаний не одного поколения читательниц.

Нужен консилиум

Три пары очков, которые в прекрасном состоянии сохранились в столе писательницы, были тщательно исследованы с помощью диоптриметра, определяющего оптическую силу линз.

Выяснилось, что если во время ношения первой пары очков дальнозоркость писательницы составляла +1.75 диоптрии на каждый глаз, то к последней, третьей паре, она выросла до + 4.75 и 5.00, а это значит, что к моменту своей смерти она с трудом могла читать и писать.

"Есть предположение, что она случайно могла отравиться таким тяжелым металлом, как мышьяк. Мы знаем, что отравление мышьяком может вызывать катаракту, - пояснила куратор Британской библиотеки Сандра Таппен. - Мышьяк часто входил в состав некоторых лекарств для разных заболеваний, например, ревматизма, от которого, как мы знаем, страдала Джейн Остин".

В то же время неизвестно, были ли очки в черепаховой оправе прописаны писательнице или же она купила их сама.

Теперь литературоведы Британской библиотеки надеются, что окулисты предложат свое экспертное мнение по этому поводу.