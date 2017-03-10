Самолет таджикской авикомпании экстренно приземлился в Худжанде

CA-NEWS (TJ) - Специальная комиссия министерства транспорта Таджикистана расследует причину аварийной посадки самолета авиакомпании «Таджик Эйр».

Напомним, лайнер авиакомпании «Таджик Эйр» накануне вечером, 9 марта совершил аварийную посадку в международном аэропорту города Худжанд.

Как сообщил «Авеста» технический директор ОАО «Таджик Эйр» Азамат Курбонов, комиссия из числа специалистов Минтранса и «Таджик Эйр» сегодня, в первой половине дня вылетит в Худжанд для изучения обстоятельств аварийной посадки самолета.

«Сейчас я не могу говорить о причинах случившегося, а выводы комиссии будут объявлены позже. Дело в том, что до этого, самолет проходил техническую проверку, и все было в норме. Что же касается пассажиров, то они были размещены в гостинице, решается вопрос об их отправке в пункт назначения», — резюмировал Курбонов.

В свою очередь, как сообщили в Международном аэропорту Худжанда, накануне самолет «Таджик Эйр», совершивший вылет по маршруту Тараз-Москва, сразу после взлета запросил экстренную посадку в аэропорту Худжанда.

Как сообщается, перед посадкой самолет порядка двух часов кружил над Худжандом, отрабатывая топливо. В аэропорту было объявлено чрезвычайное положение. Были стянуты необходимые службы – скорой помощи, правоохранительные органы, пожарные расчеты.

«Посадка была совершена благополучно. Никто из 140 пассажиров и членов экипажа не пострадал», — сообщили в аэропорту Худжанда.

Один из пользователей сайта Радио Озоди из места происшествия сообщил, что в аэропорту идут разговоры о неких проблемах с шасси самолета.

Напомним, в ночь на 14-го сентября прошлого года самолет авиакомпании «Сомон Эйр» был вынужден после трехчасового кружения над Душанбе вновь приземлиться в аэропорту таджикской столицы. Тогда авиавласти Таджикистана заявили, что самолет из-за технических проблем с шасси не смог своевременно выполнить полет по рейсу Душанбе-Санкт-Петербург.

В 2015 году консалтинговая организация Skytrax внесла «Таджик Эйр» в список 23 самых худших авиакомпаний мира. А в прошлом году авиакомпания «Сомон Эйр» получила сертификат безопасности полетов по международным требованиям безопасности полетов.

Авиакомпании «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» - две самые крупные авиакомпании Таджикистана имеют в своем парке американские самолеты Boeing и российские ТУ.