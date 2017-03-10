В Караганде сын зарезал мать, а затем выпрыгнул с пятого этажа

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 33-летний мужчина убил свою мать-пенсионерку, а затем покончил с собой. Жуткое происшествие случилось 8 марта, сообщает канал КТК.

Женщина до последнего пыталась спастись от своего сына-палача, звала на помощь. Истошные крики услышали соседи, они сразу вызвали полицию, но уже было слишком поздно. 58-летняя женщина скончалась от ножевых ранений. Преступник отказался впускать в квартиру прибывших на место полицейских. Он выбежал на балкон и выпрыгнул с пятого этажа. Следователи пока не восстановили полную картину случившегося.

Бывшие коллеги погибшей говорят, что сын и раньше брался за нож. Но она всегда его оправдывала. "Говорили, да, что он на нее и с ножами, и топором. Но она никогда не приходила на работу с синяками, никогда. Он у нее больной сын. Может быть, в каждой семье бывает недостаток, но она никогда ни на кого не жаловалась. Ни на одного, ни на второго, ни на третьего сына. Она никогда не рассказывала, что у нее дома происходит", - рассказала Елена Котельникова.



