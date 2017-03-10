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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Роскомнадзор нашел более 4 тыс страниц в соцсетях с призывом к суициду
CA-NEWS (CA) - Роскомнадзор начиная с января этого года уже заблокировал более 4 тыс. личных страниц в соцсетях, содержащих информацию о суициде. Об этом в четверг сообщает ТАССсо ссылкой на заместителя руководителя ведомства Вадима Субботина.

Он уточнил, что начиная с декабря прошлого года была выявлена тенденция увеличения распространения информации о самоубийствах в интернете. «С января по текущий день нами выявлено и заблокировано более 4 тыс. личных страниц в социальных страниц и аккаунтов», - сказал он. Субботин отметил, что мониторинг такой информации ведется в круглосуточном режиме.

По его словам, начиная с 2012 года Роскомнадзор заблокировал более 14 тыс. личных страниц и аккаунтов в социальных сетях, блогах, блог-платформах, содержащих информацию о суициде.

В середине февраля представитель «ВКонтакте» Евгений Красников рассказал РБК, что соцсеть начала блокировать страницы пользователей, которые размещают хештеги, связанные с так называемыми «группами смерти». В начале февраля социальная сеть Instagram заявила, что будет проверять хештеги и аккаунты на наличие контента, пропагандирующего суицид.

Ранее четверг, 9 марта, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила, что внесет в Госдуму законопроект, предлагающих ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суициду в социальных сетях. В проекте закона предлагается ввести наказание до 12 лет лишения свободы за подобные действия. По мнению Яровой, после призывов к суициду в социальных сетях сознание подростка может измениться с помощью манипуляций «на подсознательном уровне». Вице-спикер назвала подобные действия дистанционным убийством.

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Борубашов Бекбосун Ишенбекович
профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
Аттокуров Алмаз Анарбекович
уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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