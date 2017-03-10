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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе начался процесс по делу о взятке почти в полмиллиона долларов
CA-NEWS (TJ) - В суде города Душанбе начался процесс по уголовному делу против экс-начальника Управления капитального строительства (УКС) администрации города Душанбе Саидшарифа Анвара. На скамье подсудимых находятся и шестеро его сообщников.

Задержанные обвиняются в попытке подкупа должностному лица после выявления приписок и растрат в ходе финансовой проверки строительства многопрофильного медицинского центра «Истиклол». Асомиддин Бобохонзода, зампредседателя суда города Душанбе, сообщил, что судебный процесс проходит в открытом режиме. Пока неизвестно, признают подсудимые свою вину или нет, сказал он.

Вместе с бывшим начальником УКС администрации города Душанбе в ноябре 2015 года были задержаны еще 6 человек. Один из них был арестован 17 ноября 2015 года при попытке дачи взятки в размере более 448 тысяч долларов, пишет радио Озоди.

Многопрофильный медицинский центр «Истиклол» состоит из больницы на 650 мест и поликлиники, рассчитанной на прием 800 пациентов в день. Для строительства самого крупного в стране медицинского центра из бюджета столицы было выделено 500 млн. сомони.

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кто есть кто
Борубашов Бекбосун Ишенбекович
профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
Аттокуров Алмаз Анарбекович
уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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