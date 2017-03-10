Путин уволил 10 генералов в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин своим указом освободил сразу десять генералов от занимаемых должностей в структурах Министерства внутренних дел, Следственного комитета (СК) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает РБК со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

В числе отправленных в отставку оказались четыре генерал-лейтенанта (начальник управления на тра​нспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУВД по Нижегородской области Иван Шаев) и шесть генерал-майоров (начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УВД по Вологодской области Виталий Федотов, начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягьяев и старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин).

Одновременно с этим освобождены от должностей первый заместитель главы Следственного управления по Забайкальскому краю полковник юстиции Рузиля Шелест и прокуроры Чувашии Сергей Легостаев и Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

Тем же указом Путин назначил генерал-лейтенанта Рамиза Алмазова руководителем УФСИН по Самарской области, генерал-лейтенанта Эдуарда Кабурнеева — руководителем главного следственного управления СК, генерал-майора Анатолия Елизарова — директором департамента оперативного управления МЧС, генерал-майора Алексея Смирнова — начальником научно-технического управления МЧС, а Андрея Васильченко — прокурором Ингушетии.

Причины кадровых перестановок в указе не уточняются. Однако портал «Открытый Нижний», сообщая в январе 2017 года о том, что начальник ГУВД по Нижегородской области Иван Шаев подал в отставку, упомянул о проведенной в декабре 2016 года комиссией МВД проверке работы регионального ГУВД. По данным портала, комиссия оценила работу главка «крайне низко». Одновременно с Шаевым, по данным «Открытого Нижнего», подал в отставку и начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов.

О неудовлетворительной оценке инспекторами центрального аппарата МВД работы ГУВД по Самарской области издание «Самарское обозрение» сообщало в начале февраля 2017 года. Источник издания тогда заявил, что «нареканий очень много» и по итогам проверки ожидаются «санкционные решения». Другие источники «Самарского обозрения» связывали выставленный проверкой «неуд» с затеянной Солодовниковым неудачной оптимизацией управленческого аппарата.

О возможности отставки начальника УВД по Вологодской области Виталия Федотова местные СМИ говорили в связи с достижением им предельного возраста пребывания на посту и истечением в апреле срока действия контракта.

«Да, мне исполняется 60 лет в этом году, это действительно тот возраст, когда руководитель должен принимать решение. Могу сказать, что решение принимать меня никто не подталкивает, оно будет принято самостоятельно. Ну а какое будет решение, вы узнаете», — заявил сам Федотов на состоявшейся в январе 2017 года пресс-конференции.

Александр Гнездилов, возглавлявший управление ФСИН по Саратовской области, предельного возраста пребывания на своем посту уже достиг, однако в марте 2016 году по распоряжению Путина срок его службы был продлен на один год «сверх установленного предельного возраста». До этого Гнездилов (в 2014–2015 годах) временно исполнял полномочия замначальника ФСИН, однако вернулся в Саратов после вынесения приговора пятерым сотрудникам исправительной колонии №3, которые были признаны виновными в гибели заключенного Артема Сотникова.

В феврале 2017 года бывший начальник Красноармейской колонии-поселения №11 Хусен Таов, обвиняемый в получении взятки от заключенного, рассказал журналистам саратовского «Открытого канала», что полученное им ружье (по версии следствия именно оно и было взяткой) позднее было подарено Гнездилову.

О грядущей отставке главы Следственного управления по Приморскому краю Сергея Бобровничего местные СМИ сообщали в середине февраля, однако представитель ведомства тогда заявила агентству «Дейта», что информация не имеет под собой никаких оснований, а сам Бобровничий в разговоре с корреспондентом агентства PrimaMedia отказался подтвердить или опровергнуть слухи.

«Я не говорю ни да, ни нет, потому что я считаю, это не вопрос, связанный со СМИ. Это мое личное дело — или уходить, или не уходить», — сказал тогда генерал-лейтенант.

В начале февраля Путин своим указом уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР, в том числе нескольких глав региональных управлений. В частности, занимаемых должностей лишились министр внутренних дел Карачаево-Черкеской Республики, генерал-майор полиции Казимир Боташев и руководитель следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, генерал-майор Аркадий Сынгаевский.