В российскую Госдуму внесли проект об уголовном наказании за склонение несовершеннолетних к самоубийству

CA-NEWS (CA) - Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая внесла на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе, через «группы смерти» в соцсетях, сообщает «Интерфакс».

Ранее положительные отзывы на законопроект были получены от Верховного суда и правительства РФ.

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».

Склонение к самоубийству предлагается наказывать лишением свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства - до трех лет. Если такое склонение или содействие было совершено в отношении детей, беременных женщин, или через интернет срок лишения свободы предлагается поднять до четырех лет. Если самоубийство произошло, то срок лишения свободы предлагается поднять до пяти лет, после самоубийства ребенка или беременной женщины наказание предусматривается до семи лет лишения свободы.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до года или в виде штрафа до 80 тысяч рублей (более $1350).

Также предлагается признать уголовно-наказуемым организацию деятельности, которая сопряжена с побуждением к самоубийству. Речь идет о распространении информации о способах самоубийства, а также призывов к суициду. Если они были публичными или через интернет, срок лишения свободы предлагается установить в размере до шести лет.

При этом определяется, что человек, добровольно прекративший такую преступную деятельность и активно способствовавший раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Также увеличивается наказание для действующей статьи УК «Доведение до самоубийства». Срок лишения свободы предлагается установить до шести лет (сейчас максимальный срок - до пяти лет).

Статья «Доведение до самоубийства» применяется тогда, когда самоубийство было совершено в результате угроз, жестокого обращения с человеком. Вводится также повышенное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет за доведение до самоубийства детей, беременных женщин, групп граждан или через публичные выступления, СМИ, интернет.

Кроме того, Яровая внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает Роскомнадзор в течение суток оповещать МВД о выявлении страниц и сайтов в интернете, в том числе в социальных сетях, с информацией о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

Ранее вице-спикер пояснила, что в настоящее время Роскомнадзор просто блокирует выявленные страницы с призывами к самоубийствам, а не ведет работу по выявлению лиц, которые такие страницы создают. Теперь предлагается ввести норму, которая обеспечит взаимодействие Роскомнадзора и правоохранителей, чтобы выявить администраторов таких страниц.