Убитый в Украине российский снайпер оказался уроженцем Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 10:31, 10 марта 2017
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«Он подобрался к нашим позициям очень близко, метров на 40. Стрелял. Ребята его заметили, доложили командиру, получили приказ стрелять в ответ. Таким образом его и убили», — сообщила она.
«Не исключено, что он ГРУшник», — добавила она.
По словам Мокренчук, у убитого снайпера боевиков был российский паспорт.
«Убитый 1983 года рождения. Паспорт гражданина РФ, в нем указано, что место рождения Узбекистан. При нем также был военный билет «ДНР», СВД (снайперская винтовка) и другие вещи», — сообщила она.
«Уничтоженный снайпер оказался не местным ватником, а настоящим москаликом, который, как и его «братья-десантники», в очередной раз заблудился и случайно попал на украинский Донбасс», — написал офицер ВСУ Анатолий Кравчук в своем блоге на «Обозревателе».
Он отметил, что ликвидированный — житель Ферганской области Узбекистана. Он также отметил, что у убитого «истинное славянское» имя — Нисонов Маруфжон Намирович, и он здесь не просто так, а «за идею «русского мира».