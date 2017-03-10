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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Убитый в Украине российский снайпер оказался уроженцем Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Украинские военные рассказали подробности об убитом бойцами российского снайпера. Об этом «Украинской правде» рассказала пресс-офицер 72-й бригады Елена Мокренчук.

«Он подобрался к нашим позициям очень близко, метров на 40. Стрелял. Ребята его заметили, доложили командиру, получили приказ стрелять в ответ. Таким образом его и убили», — сообщила она.

«Не исключено, что он ГРУшник», — добавила она.

По словам Мокренчук, у убитого снайпера боевиков был российский паспорт.

«Убитый 1983 года рождения. Паспорт гражданина РФ, в нем указано, что место рождения Узбекистан. При нем также был военный билет «ДНР», СВД (снайперская винтовка) и другие вещи», — сообщила она.

«Уничтоженный снайпер оказался не местным ватником, а настоящим москаликом, который, как и его «братья-десантники», в очередной раз заблудился и случайно попал на украинский Донбасс», — написал офицер ВСУ Анатолий Кравчук в своем блоге на «Обозревателе».

Он отметил, что ликвидированный — житель Ферганской области Узбекистана. Он также отметил, что у убитого «истинное славянское» имя — Нисонов Маруфжон Намирович, и он здесь не просто так, а «за идею «русского мира».

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Комментарии (9)
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jitelkg
12:31, 10 марта 2017
Военные рассказали подробности об убитом бойцами российского снайпера.
Об этом "Российской правде" рассказала пресс-офицер 72-й бригады Селена Мокренкова.
"Он подобрался к нашим позициям очень близко, метров на 40.
Стрелял, но не попал.
Ребята его заметили, доложили командиру, получили приказ стрелять в ответ. Таким образом его и убили", - сообщила она.
"Не исключено, что он ГРУшник", - добавила она.
По словам Мокренковой, у убитого снайпера боевиков был российский паспорт.
"Убитый 1983 года рождения. Паспорт гражданина РФ, в нем указано, что место рождения Узбекистан. При нем также был военный билет "ДНР", СВД (снайперская винтовка) и другие вещи", - сообщила она.
Она также отметила, что у убитого «истинное славянское» имя — Нишонов Маруфжон Мамирович, и он здесь не просто так, а «за идею «русского мира».
Иксан Ковалев, РП
Нет аватара
jitelkg
12:01, 10 марта 2017
Он отметил, что ликвидированный — житель Ферганской области Узбекистана. Он также отметил, что у убитого «истинное славянское» имя — Нисонов Маруфжон Намирович, и он здесь не просто так, а «за идею «русского мира».
Хахахахахахахахахахахахаха!
Нет аватара
Logika
11:56, 10 марта 2017
Цитата: Logika 11:52, 10.03.2017
40 метров! Это нечто!

И это тогда, когда с
2 км можно "работать".

А может он подслеповатый снайпер - или
стрелял из дедушкиной двухстволки?

Цитата: Logika 11:33, 10.03.2017
Оч странно, что у СНАЙПЕРА
СБУ не нашло ПИСЬМЕННЫЙ приказ
и военный билет с номером части...

ОЧ СТРАННО! Вам не каж?

Цитата: Logika 11:31, 10.03.2017

У СНАЙПЕРА нашли
ППААССППООРРТТ!


Мои выводы -

Нашли убитого узбека с паспортом РФ.
Остальное дело печатной техники.
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Logika
11:52, 10 марта 2017
40 метров! Это нечто!

И это тогда, когда с
2 км можно "работать".

А может он подслеповатый снайпер - или
стрелял из дедушкиной двухстволки?
Нет аватара
Logika
11:33, 10 марта 2017
Оч странно, что у СНАЙПЕРА
СБУ не нашло ПИСЬМЕННЫЙ приказ
и военный билет с номером части...

ОЧ СТРАННО! Вам не каж?
Нет аватара
Logika
11:31, 10 марта 2017

У СНАЙПЕРА нашли
ППААССППООРРТТ!
Нет аватара
roy_rex
11:25, 10 марта 2017
Хохлы вы че разнылись? Деритесь за землю "украинскую", если она ваша. Война когда то кончится и тогда станет ясно "украинская" она или "русская" или "новорусская". Со стороны выглядт как будто побежали жаловаться на снайпера.
Наемники всегда есть, были и будут, они есть как и у вас так и у постанцев за независимость донбасса. На войне все средства хороши.
Нет аватара
nam56
11:24, 10 марта 2017
Факт на лицо и нет ни какой провокации.Ребята у которых снесло башню едут убивать за деньги и не важно куда и за кого лишь бы платили.Точно так же наши шарашатся по площади за деньги(правда в десятки раз меньшие) не важно за кого лиш бы платили.Самое страшное в наших шатаниях то,что если им завтра заплатят такую же сумму как этому снайперу они пойдут убивать не важно за что и за кого.Поэтому их как можно быстрее надо изолировать раз и на всегда!
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motoko
11:08, 10 марта 2017
провакация
кто есть кто
Борубашов Бекбосун Ишенбекович
профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
Аттокуров Алмаз Анарбекович
уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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