В правительстве России напомнили об объеме кредитов, получаемых Беларусией, после комментария Лукашенко о полемике на заседании ЕАЭС в Бишкеке

CA-NEWS (CA) - Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова считает, что бухгалтерия присутствует в политико-экономических отношениях даже самых близких стран.

«Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером как Белоруссия, - это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», - заявила Тимакова ТАСС.

Пресс-секретарь российского премьера напомнила, что «объем кредитов, полученных от России белорусскими партнерами, превышает $6 млрд». «Неплохо бы и руководству Белоруссии помнить об этом», - заметила Тимакова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе российско-белорусских отношений. «Я не хочу в детали вникать, но (премьер-министр РФ Дмитрий) Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе (за газ — ред.), то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ, - сказал Лукашенко. - Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия».

По его словам, «бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе» двусторонних отношений.

Это заявление Лукашенко сделал, комментируя дискуссию на заседании Межправсовета ЕврАзЭС в Бишкеке во вторник.

Напомним, 7 марта в ходе встречи в Бишкеке глав правительств стран ЕврАзЭС премьер Беларуси Кобяков заявил, что не видит реальных успехов в интеграции на пространстве ЕврАзЭС, а также сказал, что "проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах". По словам белорусского премьера, Минск озабочен неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере между РФ и Белоруссией.

Со своей стороны, Медведев призвал не переносить проблемы двусторонних отношений на многостороннюю площадку союза, не превращать процесс интеграции в "заложника" национальных интересов отдельных государств.

Никто никого насильно не держит в Евразийском экономическом союзе, мы создали все добровольно, - сказал Медведев.

Глава правительства РФ напомнил отдельным странам ЕврАзЭС, пытающимся заблокировать интеграционные процессы, о льготных ценах на газ, которые они получили благодаря членству в союзе. Он подчеркнул, что интеграция должна оставаться над национальной или двусторонней повесткой дня.