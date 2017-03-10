Дамаск и оппозиция Сирии пока не подтвердили участие во встрече в Астане

CA-NEWS (KZ) - Правительство и вооруженная оппозиция Сирии пока не подтвердили свое участие в третьей международной встрече на высоком уровне в рамках Астанинского процесса, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

Известно, что в переговорах примут участие высокопоставленные делегации из России, Турции и Ирана, направляются приглашения представителям ООН, США и Иордании. Как пояснили в ведомстве, 14 марта планируются предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание, сообщает Sputnik-Казахстан.



"Казахстан готов и далее продолжать вносить свой посильный вклад в международные усилия по урегулированию ситуации в Сирии и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта", — говорится в официальном сообщении.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы.

Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.