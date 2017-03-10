В Ашхабаде началось строительство бесплатного жилья для людей с ограниченными возможностями

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялась торжественная закладка жилого дома в рамках стартовавшей в Туркменистане в январе нынешнего года программы строительства бесплатного жилья для людей с ограниченными возможностями и других категорий населения, особо нуждающихся в социальной поддержке, сообщает госинформагентство.

В церемонии приняли участие представители столичной администрации, общественных организаций, трудовых коллективов, почетные старейшины и молодежь. В исполнении творческих групп звучали песни и музыка, свое мастерство демонстрировали юные спортсмены.

Четырехэтажный 48-квартирный дом, где предусмотрены все условия для комфортного проживания будущих новоселов, разместится в одном из уголков Ашхабада – в жилом массиве микрорайона № 8.

Проектом в доме предусмотрены удобства для комфортного передвижения – поручни, пандусы, расширенные дверные проёмы. Планировка квартир адаптирована к потребностям будущих новоселов, особенно людей преклонного возраста.