Ташкент отдал приоритет Центральной Азии, - эксперты о визите президента Узбекистана в Ашхабад

CA-NEWS (TM) - Туркменистан стал первой страной, которую с государственным визитом посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Туркменабаде (бывший Чарджоу) главы двух государств примут участие в торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию железнодорожного и автомобильного мостов через Амударью – составных частей транспортного коридора Центральная Азия – Ближний Восток (Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман), а также откроют мемориал в честь Ислама Каримова. Накануне в Ашхабаде прошла официальная часть переговоров президентов. По их итогам был подписан межгосударственный Договор о стратегическом сотрудничестве, пишет «Независимая газета».

Как ранее сообщалось, Туркменистан был выбран в качестве первой страны для визита узбекского президента. Это соответствует объявленному Ташкентом внешнеполитическому курсу, в котором приоритет отдан Центральной Азии. «Визит в Ашхабад представляется вполне логичным шагом президента Мирзиёева. Туркменистан сохраняет статус нейтрального государства, и первый зарубежный визит Мирзиёева в качестве президента страны в Туркменистан в принципе не должен дать повода для спекуляций и домыслов и уж тем более стать раздражителем для кого бы то ни было», – сказал «НГ» политолог, доктор исторических наук Рафик Сайфулин.

По его словам, первый визит главы Узбекистана в соседнюю страну не просто символичен: «На фоне заметно активизировавшихся контактов с другими соседними странами по Центральной Азии, такими как Таджикистан, Кыргызстан и даже Афганистан, а также подготовкой и ожиданиями скорого визита в Казахстан визит Мирзиёева в Туркменистан может восприниматься как признак новой расстановки акцентов во внешнеполитической деятельности нового узбекского руководства».

Официальная часть визита Мирзиёева в Туркменистан началась вчера. После переговоров в формате «один на один» в президентском дворцовом комплексе «Огузхан» встреча на высшем уровне продолжилась в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что «эффективность туркмено-узбекского сотрудничества обусловлена общностью интересов и наличием политической воли всемерно углублять взаимодействие». В числе стратегических направлений партнерства были названы энергетика и транспортная сфера. Здесь у двух стран уже имеется успешный пример сотрудничества – введенный в эксплуатацию в декабре 2009 года газопровод из Туркменистана в Китай, часть которого проходит по территории Узбекистана.

По словам Рафика Сайфулина, Туркменистан представляет для Узбекистана близкий и перспективный рынок. «Речь идет не только о расширении экспорта продукции узбекского автопрома. Страны могут более эффективно взаимодействовать в использовании водных и энергетических ресурсов. Имеются перспективы и для расширения сотрудничества в области транзитных услуг, что может заинтересовать и крупных внешних игроков – в частности, Китай, который последовательно реализует проекты в рамках программы Экономического пояса Шелкового пути», – сказал узбекистанский эксперт.

Президенты посетили также Ахалтекинский конный комплекс, где по традиции для высоких гостей организуются показательные выступления элитных скакунов. Сегодня главы двух государств посетят приграничную с Узбекистаном Лебабскую область на юго-востоке Туркменистана. Здесь будет открыт мемориальный комплекс первого президента Узбекистана Ислама Каримова и мосты через Амударью транспортного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман с выходом в порты стран Персидского залива. Этот транспортный коридор является частью возрождаемого Шелкового пути. Реализация этого стратегического проекта началась шесть лет назад, и с его запуском стоит ожидать заметного увеличения транспортных потоков в направлении запад–восток через Каспий, Кавказ с выходом на порты Черного моря, а также в обратном направлении – восток–запад – через Туркменистан, Узбекистан в Китай.

Как заметил «НГ» экономист Бахтиер Эргашев, системная работа по сближению позиций Ташкента и Ашхабада началась после смерти Туркменбаши в 2007 году. «За последние несколько лет Узбекистан стал важнейшим партнером Туркменистана. Ни с кем так часто Бердымухамедов не встречается, как с руководителями Узбекистана», – сказал Эргашев. Это, по его мнению, означает, что у двух стран есть общие интересы, которые касаются не только энергетических проектов – через Узбекистан проходят три ветки газопровода Туркменистан–Китай, – но и транспортных.

Ситуация в соседнем Афганистане, а также вопросы обеспечения региональной безопасности в условиях угроз и вызовов, которые несут равную опасность и негативные последствия для всех стран региона, стали еще одной темой переговоров в Ашхабаде. Отметив схожесть подходов к афганской проблеме, президенты двух стран выразили единое мнение о том, что урегулирование в Афганистане возможно только мирными, политическими средствами, на основе широкого общенационального диалога. По сообщению туркменских СМИ, Ашхабад и Ташкент выступают за оказание международной поддержки афганскому правительству, содействие интеграции Афганистана в региональные и международные экономические процессы.

«Это делает еще более актуальной необходимость совместного решения целого комплекса вопросов, включая вопросы по узбекско-туркменской границе, и не только. Ситуация в Афганистане очень далека от стабильной. И это негативно сказывается на реализации проектов транспортной инфраструктуры и на перспективах общего расширения масштабов развития транспортной транзитной сети в регионе с участием Афганистана», – сказал Сайфулин.