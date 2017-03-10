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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан c 10 марта вводит в обращение купюру достоинством в 10 тысяч сумов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с сегодняшнего дня, 10 марта, вводится в обращение самая крупная в стране денежная банкнота достоинством 10 тысяч сумов ($1,4 по рыночному курсу и $2,9 по курсу ЦБ РУз).

«С 10 марта 2017 года Центральный банк Республики Узбекистан выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 10 000 сум», - говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте МИД республики.

В центре банкноты изображено архитектурное здание Сената, над куполом которого изображен цветной флаг Республики Узбекистан.

В верхнем левом углу рисунка имеются пересекающие друг друга надписи «10000» и «SO‘M», над которыми прописью указано достоинство банкноты «O‘N MING».

«Наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетами, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 10000 сум обязательны к приему по нарицательной стоимости при наличных расчетах», - говорится в сообщении.

До настоящего времени самой крупной банкнотой в Узбекистане являлась банкнота достоинством в 5 тысяч сумов, введенная в обращение в июле 2013 года. В обращении находятся также купюры номиналом одна тысяча сумов, пятьсот, двести и сто сумов.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
Tashcnainar
12:36, 10 марта 2017
97 сом
Нет аватара
111960
12:25, 10 марта 2017
20 сом
кто есть кто
Борубашов Бекбосун Ишенбекович
профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
Аттокуров Алмаз Анарбекович
уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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