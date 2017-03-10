Узбекистан c 10 марта вводит в обращение купюру достоинством в 10 тысяч сумов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с сегодняшнего дня, 10 марта, вводится в обращение самая крупная в стране денежная банкнота достоинством 10 тысяч сумов ($1,4 по рыночному курсу и $2,9 по курсу ЦБ РУз).

«С 10 марта 2017 года Центральный банк Республики Узбекистан выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 10 000 сум», - говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте МИД республики.

В центре банкноты изображено архитектурное здание Сената, над куполом которого изображен цветной флаг Республики Узбекистан.

В верхнем левом углу рисунка имеются пересекающие друг друга надписи «10000» и «SO‘M», над которыми прописью указано достоинство банкноты «O‘N MING».

«Наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетами, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 10000 сум обязательны к приему по нарицательной стоимости при наличных расчетах», - говорится в сообщении.

До настоящего времени самой крупной банкнотой в Узбекистане являлась банкнота достоинством в 5 тысяч сумов, введенная в обращение в июле 2013 года. В обращении находятся также купюры номиналом одна тысяча сумов, пятьсот, двести и сто сумов.