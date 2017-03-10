Путин поддержал ужесточение наказания за пропаганду детского суицида, призвав действовать бескомпромиссно

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин поддержал идею ужесточения наказания за пропаганду детского суицида, призвав действовать в этом вопросе бескомпромиссно. Выступая на ежегодной коллегии МВД, глава государства назвал важной проблемой распространение сайтов, пропагандирующих самоубийства среди подростков, передает РБК.

«Преступники (можно было бы назвать их иначе, если бы не публичное выступление) нацелены прежде всего на подростковую аудиторию, на детей с неокрепшей психикой или в трудной жизненной ситуации», — сказал Путин.

«В этой связи поддерживаю инициативу депутатов, которые предложили ужесточить наказание за пропаганду суицида», — сказал глава государства.

Путин также призвал «жестко и абсолютно бескомпромиссно» препятствовать вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую деятельность и пресекать пропаганду национализма и ксенофобии.

15 февраля глава государства уже поручил правительству усовершенствовать систему профилактики подросткового суицида. До 30 июня решение на эту тему должно быть принято.

Ранее, вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая внесла в Думу законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто склоняет подростков к суицидам в социальных сетях. Документ устанавливает наказание в совокупности до 12 лет лишения свободы.

Манипуляции на подсознательном уровне Яровая охарактеризовала как «дистанционное убийство».