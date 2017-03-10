В Ташкенте с целью выкупа похитили бизнесмена, используя взрывчатку и скрытую камеру

- В Ташкенте банда преступников пыталась похитить бизнесмена в лучших традициях голливудских боевиков, сообщил Sputnik , ссылаясь на заместителя начальника ГУВД Ташкента Дониёра Ташходжаева.

"Все началось в одном из столичных ресторанов, где местный бизнесмен начал хвалиться своими дорогими машинами, квартирами, дачами и вообще заработками. Услышав это у бандитов созрел план — украсть предпринимателя и потребовать за него выкуп. Вот только дальше дело пошло совсем по-голливудски", — отметил Ташходжаев.

Преступники украли бизнесмена и прицепили на него специальный датчик, оснащенный, по их словам, взрывчаткой. Если бы похищенный не выполнил их требований или сбежал — то его бы ждала мучительная смерть от взрыва. Также бандиты для наблюдения за похищенным установили на его одежду скрытую камеру, дали ему телефон, оформленный на подставное лицо и отправили за деньгами, пригрозив, что если тот не принесет требуемую сумму через 8 часов, то они его просто взорвут.

"Интересно, что преступники первоначально вымогали 200 тысяч долларов, однако позже бизнесмен при помощи торга смог скинуть эту сумму до 20 тысяч долларов. После того, как его выпустили, он, не поверив во взрывчатку, сразу пошел в милицию. При этом бандиты все это видели через камеру, и, поняв, что милиция скоро их обнаружит, бросились уничтожать улики", — отметил представитель ГУВД.

В рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий преступники были обнаружены, позже выяснилось, что бандиты представлялись в ходе своих "похождений" сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас, по словам Дониера Ташходжаева, следствие по этому делу продолжается. Уже выявлен еще один подобный факт, когда бандиты получили крупную сумму денег, запугивая предпринимателя.