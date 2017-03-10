МВФ: $440 млн будут переданы Центральному Банку Монголии

CA-NEWS (MNG) - Члены Демократической партии (ДП) парламента Монголии З.Нарантуяа, Л.Болд, Б.Пурэвдорж встретились с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в стране Нейлом Сейкером и обсудили программу Расширенного фонда, сообщает портал Gogo.

Нил Сакер сказал, что $440 млн. будут переданы Банку Монголии (Монголбанк) и, как ожидается, увеличат валютные резервы. Кроме того, определенная сумма будет вложена в бюджетные проекты.

Минимальная процентная ставка будет предлагаться за счет поддержки со стороны других международных партнеров. Главная цель программы МВФ - восстановить экономическую стабильность и сократить бюджетный дефицит, который в настоящее время превышает сумму, указанную в Законе о стабильности бюджета.

Более того, он добавил, что МВФ решил не сокращать расходы на социальное обеспечение, продолжая предоставлять детям льготы до 40%, предлагая талоны на питание для 20% детей. Кроме того, МВФ обсудил с правительством Монголии приостановление повышения заработной платы для государственных служащих на два года.

В конце встречи Нейл Сейкер заявил, что парламент Монголии должен утвердить дополнительный бюджет за 5-10 дней до 10 апреля 2017 года. Мы надеемся, что Банк Монголии начал проводить аутсорсинговый аудит для коммерческих банков. Кроме того, Банк Монголии не должен осуществлять квазифискальную деятельность. После заседания Совета МВФ рассмотрит просьбу Монголии о предоставлении кредита на сумму $5,5 млрд.