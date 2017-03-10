Население Монголии достигло более 3,1 млн человек

CA-NEWS (MNG) - Численность населения Монголии составляет увеличилась до 3 млн. 119 тыс. человек по состоянию на март 2017 года, сообщает портал Gogo со ссылкой на данные национального статистического управления.

Из них 1 миллион 585 тысяч составляет мужское население, женщины составляют 1 млн. 533 тыс.

В конце 2014 года в Монголии проживало 2,9 млн. человек. 24 января 2015 года Монголия приветствовала трехмиллионного гражданина страны.

Напомним, из стран Центральной Азии в 2016 году население Узбекистана достигло 32 млн человек, Казахстана — более 17,7 млн., Таджикистана — до 8,5 млн., Кыргызстана — более 6 млн., , Туркменистана — 5,5 млн.