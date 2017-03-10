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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Население Монголии достигло более 3,1 млн человек

CA-NEWS (MNG) - Численность населения Монголии составляет увеличилась до 3 млн. 119 тыс. человек по состоянию на март 2017 года, сообщает портал Gogo со ссылкой на данные национального статистического управления.

Из них 1 миллион 585 тысяч составляет мужское население, женщины составляют 1 млн. 533 тыс.

В конце 2014 года в Монголии проживало 2,9 млн. человек. 24 января 2015 года Монголия приветствовала трехмиллионного гражданина страны.

Напомним, из стран Центральной Азии в 2016 году население Узбекистана достигло 32 млн человек, Казахстана — более 17,7 млн., Таджикистана — до 8,5 млн., Кыргызстана — более 6 млн., , Туркменистана — 5,5 млн.

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Комментарии (1)
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patriot1977
12:32, 10 марта 2017
Их стало прибавляться, теперь пойдут опять завоевывать мир.
комментарий удален администрацией сайта
кто есть кто
Борубашов Бекбосун Ишенбекович
профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
Аттокуров Алмаз Анарбекович
уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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