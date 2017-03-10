Нигматулин купил билеты на EXPO-2017

CA-NEWS (KZ) - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин приобрел билеты на международную выставку EXPO-2017, сообщают казахстанские сми.

В ходе посещения депутатами строящихся и уже готовых объектов EXPO-2017 Нурлан Нигматулин приобрел билеты на международную выставку, отметив, что ровно через три месяца Астана станет площадкой для демонстрации лучших мировых разработок и технологий в сфере энергосбережения и использования альтернативных источников энергии.

"Для нас было очень важно воочию наблюдать за грандиозной работой, которая проходит на площадках EXPO, и я уверен, что международная специализированная выставка в Астане станет самым главным событием в 2017 году", - подчеркнул Нигматулин. Мажилисмены особое внимание уделили национальному павильону Казахстана - "Сфере", международным павильонам, Конгресс-центру, Единому центру обслуживания и EXPO-городку.

Представители национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" проинформировали, что строительство национального павильона "Сфера" планируется завершить в мае 2017 года.

Кроме того, депутаты приняли участие в совещании, посвященном вопросам подготовки и проведения международной выставки совместно с председателем НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжаном Есимовым и руководителями департаментов компании.

Спикер Мажилиса, в свою очередь, напомнил о роли депутатского корпуса в подготовке выставки, отметив принятый закон по вопросам международной специализированной выставки EXPO-2017 и ратифицированную Конвенцию о международных выставках. По данным пресс-службы нацкомпании, на данный момент странами-участницами активно проводится работа по контентному наполнению своих национальных павильонов. С 8 марта во всех областных центрах открываются официальные билетные кассы выставки.



