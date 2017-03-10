Гражданин Узбекистана хранил в Ульяновске патроны, гранаты и оружие

В Ульяновске лишен свободы гражданин Республики Узбекистан 31-летний Салим Хайдаров, у которого на квартире в Ульяновске нашли взрывные устройства и боеприпасы.

Как установлено, мужчина незаконно приобрел несколько ручных гранат, боевых взрывателей, самодельный пистолет калибра 9 мм, обрез охотничьего ружья и патроны для ручного огнестрельного оружия. Все это он хранил по месту жительства - в квартире одного из домов по улице Красногвардейской.

Однако 26 декабря прошлого года в ходе спецмероприятий сотрудники регионального Управления ФСБ его задержали и привлекли к уголовной ответственности. Сейчас Хайдаров признан судом виновным в незаконных хранении и ношении взрывных устройств, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и приговорен к 3 годам колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 60 тысяч рублей ($1000).