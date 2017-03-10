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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Армении заявил, что страна ждет устойчивого роста ВВП с 2018 года

CA-NEWS (CA) - Армения готова к непопулярным шагам, в том числе к болезненным реформам, сокращению неэффективных расходов и борьбе с коррупцией, для достижения устойчивого экономического роста, начиная с 2018 года, сказал премьер-министр страны Карен Карапетян в интервью Reuters.

Рост экономики Армении в 2016 году замедлился до 0,2 процента в годовом выражении с 3,0 процентов в 2015 году, не дотянув до целевого уровня правительства в 2,2 процента.

"В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны. Я думаю, что нам удастся выдержать и обеспечить 3,2 процента роста экономики в этом году", - сказал Карапетян.

По словам Карапетяна, сокращение части административных расходов и снижение дефицита бюджета до 2,7 процента ВВП в текущем году с 5,9 процента, ожидаемых за 2016 год, необходимы, хоть и могут отрицательно сказаться на росте экономики.

"Это, конечно, может иметь отрицательное влияние на экономический рост, и мы хотим компенсировать это за счет инвестиций, привлеченных из частного сектора", - сказал премьер.

Карапетян, бывший глава национальной газораспределительной компании АрмРосгазпром, который в 2010-2011 годах занимал пост мэра столицы Армении Еревана, был назначен премьер-министром в сентябре.

По его словам, правительство будет бороться с коррупцией и барьерами для частного бизнеса. "Мы снимаем все барьеры, которые мешают бизнесу развиваться", - сказал премьер.

В 2016 году Армения заняла 113 место из 176 в индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International.

Карапетян сказал, что недавно созданный Центр стратегических инициатив будет постоянно анализировать экономическое положение Армении и разрабатывать краткосрочные и долгосрочные проекты с участием представителей частного сектора.

"Для нас важно, насколько мы сможем стабилизировать базовую ситуацию в экономике, чтобы после этого с начала 2018 года мы имели бы устойчивый и регулярный экономический рост", - сказал он.

Карапетян добавил, что в этом году "реально" привлечь инвестиции на сумму $850 миллионов, в основном из частного сектора.

В первой половине 2016 года Армения привлекла $513 миллионов прямых иностранных инвестиций по сравнению с $323 миллионами за аналогичный период 2015 года.

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Борубашов Бекбосун Ишенбекович
профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
Аттокуров Алмаз Анарбекович
уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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