Гульнара Каримова не училась в Институте экономики - СМИ

- До своего заключения под домашний арест старшая дочь покойного президента Узбекистана, Гульнара Каримова, считалась чем-то вроде супервундеркинда: СМИ восторженно перечисляли ее достижения в различных областях науки и искусства: она и дипломат, и профессор, и дизайнер, и певица, и даже обладатель черного пояса по каратэ, то есть, женщина весьма разносторонняя. Да и сама Гульнара без лишней скромности упоминала все эти «титулы» в автобиографии на собственном сайте, ныне не работающем, пишет AsiaTerra

Неполный список оконченных ею учебных заведений оказался внесен даже в Википедию: «В 1988 году она окончила юношескую математическую академию в Ташкенте, в 1994 году - отделение международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета со степенью бакалавра. В 1992 году также обучалась в Fashion Institute of Technology (англ.) русск., State University of New York. В 1996 году Каримова окончила магистратуру Института экономики при Академии наук Республики Узбекистан, в 2000 году получила степень магистра искусств в Гарвардском университете. В 2001 году она стала доктором политических наук в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, а в 2009 году там же получила учёное звание профессор. В 2006 году Каримова получила степень бакалавра в области телекоммуникаций в Ташкентском университете информационных технологий».

В последнем пункте можно не сомневаться, благодаря хорошо известному интересу, который «дочка» проявляла к предприятиям упоминаемой отрасли. А вот как с предыдущими достижениями?

Публицист Алишер Таксанов обратил внимание на заявление Гульнары Каримовой о её учебе в Институте экономики при Академии наук РУз (это нонсенс, так как институт - научно-исследовательский, а не образовательный), написал в Академию наук и попросил предоставить ему данные о магистратуре, о том, сколько человек там училось, кто является деканом.

И, неожиданно для себя, получил официальный ответ.

Таким образом, если у Гульнары Каримовой и имеется диплом магистра, то липовый, отмечает издание.

По словам А.Таксанова, он также отправил письмо в Университет мировой экономики и дипломатии с просьбой дать пояснение о присвоении Каримовой звания профессора. По действующим правилам, человек должен проработать 5 лет педагогом, выпустить учебные пособия и материалы, аспирантов. Но Гульнара ни одного дня не работала преподавателем, «перепрыгнув» через должности старшего преподавателя и доцента.

Ответа на свой вопрос публицист пока не получил.