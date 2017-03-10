Бой Головкин-Джейкобс покажут в прямом эфире на казахстанских телеканалах

- Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниела Джейкобса покажут в прямом эфире на телеканалах "Казахстан" и Kazsport, сообщают казахстанские сми.

На арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке 19 марта пройдет бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным и чемпионом мира по версии WBA американцем Дэниелом Джейкобсом.

"Данный бой нашего соотечественника в прямом эфире покажут телеканалы "Казахстан" и Kazsport. Начало трансляции в 08.00", — говорится в сообщении. Бой против Джейкобса для Головкина станет 17-ой защитой титула чемпиона мира по версии WBA (Super), отметили в пресс-службе.

Противник Головкина Дэниел Джейкобс — чемпион мира по версии WBA (с 2014 года) в средней весовой категории, чемпион Северной Америки по версии NABF (2010). Американец провел на профи-ринге 33 поединка и только в одном из них не сумел одержать победу над своим соперником. Это был бой против россиянина Дмитрия Пирога, который отправил Джейкобса в нокаут в пятом раунде.

На данный момент Головкин и Джейкобс ведут подготовку к бою и с нетерпением ждут очного поединка.