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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бой Головкин-Джейкобс покажут в прямом эфире на казахстанских телеканалах
CA-NEWS (KZ) - Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниела Джейкобса покажут в прямом эфире на телеканалах "Казахстан" и Kazsport, сообщают казахстанские сми.

На арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке 19 марта пройдет бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным и чемпионом мира по версии WBA американцем Дэниелом Джейкобсом.

"Данный бой нашего соотечественника в прямом эфире покажут телеканалы "Казахстан" и Kazsport. Начало трансляции в 08.00", — говорится в сообщении. Бой против Джейкобса для Головкина станет 17-ой защитой титула чемпиона мира по версии WBA (Super), отметили в пресс-службе.

Противник Головкина Дэниел Джейкобс — чемпион мира по версии WBA (с 2014 года) в средней весовой категории, чемпион Северной Америки по версии NABF (2010). Американец провел на профи-ринге 33 поединка и только в одном из них не сумел одержать победу над своим соперником. Это был бой против россиянина Дмитрия Пирога, который отправил Джейкобса в нокаут в пятом раунде.

На данный момент Головкин и Джейкобс ведут подготовку к бою и с нетерпением ждут очного поединка.

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профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
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уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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