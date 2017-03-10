Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Бухарскую область
- Узбекистан, общество
- 12:16, 10 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с процессом проводимых реформ, крупными проектами и диалога с народом 10 марта прибыл в Бухарскую область.
В ходе поездки президента в Бухарскую область предусмотрены ознакомление с осуществлением этих планов, проводимой созидательной работой, перспективными проектами и диалог с народом, сообщила пресс-служба главы государства.В области начато строительство Кандымского газоперерабатывающего комплекса, включающего в себя завод мощностью переработки 8,1 миллиарда кубометров природного газа в год, 114 скважин, 11 специальных площадок и 4 сборочных пункта. Кроме того, этот проект, в рамках которого намечена прокладка газопровода протяженностью 370 километров, 160 километров автомобильных дорог, выведет на новый уровень освоение газовых месторождений Узбекистана. На этом комплексе, одном из крупнейших в Центральной Азии, будет создано более 2 тысяч рабочих мест.
В 2016 году в канун Дня независимости совершил первый рейс высокоскоростной электропоезд “Afrosiyob” по маршруту Ташкент-Бухара.
Поездка президента страны в Бухарскую область началась.
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