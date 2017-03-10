Лукашенко поручил чиновникам трудоустроить жен, мужей, любовниц и любовников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал чиновникам трудоустроить своих родных и близких до 1 апреля. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам развития страны, передает агентство «Белта»​.

Одной из ключевых тем заседания стал вопрос о реализации декрета «О предупреждении социального иждивенчества», также называемого «налогом на тунеядство». Лукашенко призвал чиновников всей страны добиться трудоустройства всех их близких, чтобы не допустить ситуации, при которой они платили бы этот налог.

«Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», - заявил Александр Лукашенко.

«Вы можете сказать: да они заплатят $200, или Br400 в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе, - подчеркнул белорусский лидер. - Я не хочу называть конкретные фамилии. Полковник Шпегун (начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Сергей Шпегун — ред.) должен взять этот вопрос лично на контроль и мне доложить после 1 апреля».

«Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю», - добавил Александр Лукашенко.