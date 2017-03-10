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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суд продлил арест экс-заместителю руководителя Администрации президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Заместителю руководителя Администрации президента РК Баглану Майлыбаеву и заместителю заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Николаю Галихину продлили арест, сообщают казахстанские сми.

"7 марта Есильский районный суд № 2 Астаны продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Администрации президента Баглану Майлыбаеву и заместителю заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Николаю Галихину до 12 мая", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Напомним, 12 января стало известно, что Баглан Майлыбаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента РК. 16 января пресс-служба КНБ РК сообщила о задержании Майлыбаева.

По данным КНБ, бывший заместитель руководителя Администрации президента подозревается в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 185 "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов" УК РК.

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Борубашов Бекбосун Ишенбекович
профессор, заведующий кафедрой Международного права юридического факультета КРСУ
Алымкулова Садыгуль Адылбековна
заведующая Центром тестирования госслужащих ГКС КР, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики КРСУ
Аттокуров Алмаз Анарбекович
уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГКС КР
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