Министр финансов Монголии дал разъяснение о новых правительственных бондах

CA-NEWS (MNG) - С выпуском новых правительственных бондов сроком на 7 лет с процентной ставкой 7.625% на международный рынок будет решен вопрос о погашении кредитного долга на сумму $580 млн., заявил глава Минфина Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн, давая разъяснения о текущих событиях финансового сектора, сообщает Монцамэ.

Он уточнил, что кредит на сумму $580 млн. был получен в 2012 году, когда МНП (Монгольская Народная партия) обладала большинством в парламенте. «Правительство во главе с Батболдом в связи с истечением срока своих полномочий после парламентских выборов 2012 года передало полностью все средства этих евробондов новому правительству во главе с Н.Алтанхуягом», - пояснил министр.

По его словам, с повышением 7 видов налогов в госбюджет 2017 года в виде доходов дополнительно поступят 203.4 млрд., в 2018 году – 476.1 млрд., в 2019 году - 497.9 млрд. тугриков. «Кроме того, в закон о госбюджете отражен вопрос продвижения реализации 5 крупных проектов, в число которых входят проект «Тавантолгой» со соответствующей инфраструктурой, расширение ТЭС-3 и т.д. Но правительство решило в этом году реализовать только проект «Гацуурт», а остальные перенести на 2018 год», - уточнил министр финансов Монголии.