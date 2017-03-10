Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию, сообщает пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды в Twitter.

Напомним, принятый Парламентом и представленный на подпись президенту Казахстана закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" был направлен в Конституционный совет 6 марта 2017 года. Он предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

В ходе обсуждения депутаты предложили оставить за президентом возможность назначать министра внутренних дел, лишать гражданства только террористов, а также вновь поддержали идею отображения имени первого президента в наименовании столицы и объектов страны, однако последнее предложение в итоговый список поправок не вошло.