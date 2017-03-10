РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Экстренная посадка самолета в аэропорту Худжанда связана с повреждением шасси - «Таджик Эйр»

CA-NEWS (TJ) - Национальный авиаперевозчик Таджикистана «Таджик Эйр» прокомментировал экстренную посадку самолета Boeing 737 – 300 в международном аэропорту города Худжанда.

По данным авиакомпании, экстренная посадка самолета, вылетевшего по маршруту Тараз-Москва была связана с повреждением правого шасси – во время взлёта самолёта из аэропорта Тараза была повреждена шина правого шасси, сообщают таджикские сми.

В авиакомпании сообщили. что самолёт вылетел из Худжанда в Тараз в 19:05 по местному времени. В 19:50 лайнер приземлился в Таразе для дозаправки. Вылет из Тараза состоялся в 21:05. Информация о технической неполадке с правой шиной появилась, когда самолёт находился в воздушном пространстве Казахстана. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт города Худжанда. В 24:39 самолёт благополучно сел в аэропорту города Худжанд.

На борту воздушного судна находились 140 пассажира (133 взрослых и 7 детей), и 9 членов экипажа (4 пилота, 4 бортпроводника, 1 инженер). В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры данного рейса размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием.

По данным справочного бюро Худжандского аэропорта, ночью 9 марта самолет авиакомпании «Таджик Эйр», вылетевший по маршруту Тараз-Москва, совершил экстренную посадку в худжандском аэропорту.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×