Экстренная посадка самолета в аэропорту Худжанда связана с повреждением шасси - «Таджик Эйр»

CA-NEWS (TJ) - Национальный авиаперевозчик Таджикистана «Таджик Эйр» прокомментировал экстренную посадку самолета Boeing 737 – 300 в международном аэропорту города Худжанда.

По данным авиакомпании, экстренная посадка самолета, вылетевшего по маршруту Тараз-Москва была связана с повреждением правого шасси – во время взлёта самолёта из аэропорта Тараза была повреждена шина правого шасси, сообщают таджикские сми.

В авиакомпании сообщили. что самолёт вылетел из Худжанда в Тараз в 19:05 по местному времени. В 19:50 лайнер приземлился в Таразе для дозаправки. Вылет из Тараза состоялся в 21:05. Информация о технической неполадке с правой шиной появилась, когда самолёт находился в воздушном пространстве Казахстана. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт города Худжанда. В 24:39 самолёт благополучно сел в аэропорту города Худжанд.

На борту воздушного судна находились 140 пассажира (133 взрослых и 7 детей), и 9 членов экипажа (4 пилота, 4 бортпроводника, 1 инженер). В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры данного рейса размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием.

По данным справочного бюро Худжандского аэропорта, ночью 9 марта самолет авиакомпании «Таджик Эйр», вылетевший по маршруту Тараз-Москва, совершил экстренную посадку в худжандском аэропорту.

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