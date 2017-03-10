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  10 марта 2017
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Киносценарий монгольского режиссера выбран одним из лучших на Каннском кинофестивале

CA-NEWS (MNG) - Киносценарий «Хэвтрийн хун» (прикованный к постели) монгольского режиссера С.Бямба выбран одним лучших произведений проекта «Le Atelier» ежегодного Каннского кинофестиваля, сообщает Монцамэ.

Киносценарий он написал по рассказу «Хэвтрийн хун» монгольского писателя, поэта Г.Аюурзана при поддержке французского фонда киноискусства. Фильм снимут монгольские медиа компании «Гуру медиа» и «Prime pictures».

В целях стимулирования талантливых кинематографов в 2005 году был создан данный проект по поощрению появления нового поколения кинематографистов. Помимо этого, Lе Atelier предоставляет участникам доступ к международным совместным постановкам, тем самым ускоряя завершение фильма.

На этот раз лучшими стали произведения 16 режиссеров из 14 стран, среди которых Монголия, Румыния, Дания, Сингапур, Китай, Мексика, Израиль и др. Эти режиссеры 19-25 мая представят свои работы представителям и спонсорам киноискусства.

Напомним, что С.Бямба имеет большой творческий опыт и работал оператором, режиссером, продюссером в фильмах «Хой», «Нохой орон», «Монголын дуу», «Мунхийн ходолгуур», «Хадаг», «Хусэл шунал», «Алтан урс», «Алсын удирдлага» и др. В 2013 году он получил высшую премию из Пусанского международного кинофестиваля по своим фильмом «Алсын удирдлага» (дистанционное управление).

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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