В Монголии полиция и здравоохранение имеют самый высокий уровень коррупции, - Transparency International

CA-NEWS (MNG) - Полиция и службы здравоохранения из 6 государственных служб являются самыми коррумпированными в Монголии, об этом говорится в отчете Transparency International «Барометра глобальной коррупции».

30% респондентов признались, что давали взятку сотруднику полиции в течение последних 12 месяцев. «В опросе из Монголии приняли участие 1500 человек, из которых 33% были представителями 21 аймака, а 67 процентов из них были жителями Улан-Батора», - сказал О.Батбаяр, исполнительный директор Transparency International Mongolia.

Более 61% жителей Монголии недовольны тем, как правительство борется с коррупцией.

По данным авторов отчета, если посмотреть на общие региональные результаты, 38% самых бедных людей заплатили взятку, которая стала самой высокой среди всех групп дохода. Это может быть связано с тем, что у этих людей меньше альтернативных вариантов, доступных им, или же у них меньше полномочий или влияния, чтобы не давать взятки.

Наилучшие способы, с помощью которых можно бороться с коррупцией в своих странах, по мнению людей, это сообщать о коррупции (22%) и отказываться от дачи взяток (21%).