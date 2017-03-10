В Акмолинской области школьника и студента подозревают в тройном убийстве

Преступление произошло в Бурабайском районе. По версии следствия, двое местных жителей — ученик 9 класса и студент первого курса колледжа — поздней ночью пришли в дом к своему знакомому. На бытовой почве произошла ссора, которая затем переросла в выяснение отношений. Один из подозреваемых схватил топор и стал наносить удары, его подельник также участвовал в избиении.



Утром хозяина дома, его сына и гостя нашли мертвыми с телесными повреждениями. Полиция задержала двух подозреваемых 2001-го и 2000 годов рождения. По факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 "Убийство". Проводится досудебное расследование.



