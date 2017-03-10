В Акмолинской области школьника и студента подозревают в тройном убийстве
- Казахстан, происшествия
- 14:44, 10 марта 2017
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CA-NEWS (KZ) -
По делу о тройном убийстве, которое произошло в Акмолинской области, подозреваются задержанные школьник и студент, сообщили Sputnik Казахстан источники в правоохранительных органах.
Преступление произошло в Бурабайском районе. По версии следствия, двое местных жителей — ученик 9 класса и студент первого курса колледжа — поздней ночью пришли в дом к своему знакомому. На бытовой почве произошла ссора, которая затем переросла в выяснение отношений. Один из подозреваемых схватил топор и стал наносить удары, его подельник также участвовал в избиении.
Утром хозяина дома, его сына и гостя нашли мертвыми с телесными повреждениями. Полиция задержала двух подозреваемых 2001-го и 2000 годов рождения. По факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 "Убийство". Проводится досудебное расследование.
Утром хозяина дома, его сына и гостя нашли мертвыми с телесными повреждениями. Полиция задержала двух подозреваемых 2001-го и 2000 годов рождения. По факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 "Убийство". Проводится досудебное расследование.
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