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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эрдоган прибывает с официальным визитом в Россию
CA-NEWS (CA) - Самолет с главой Турецкого государства на борту вылетел из аэропорта «Эсенбога» в Анкаре в 10:30 по местному времени, передает турецкий портал "Анадолу"

В ходе визита Эрдогана сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр юстиции Бекир Боздаг, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр национальной обороны Фикри Ишик, министр транспорта, судоходства и коммуникаций Ахмет Арслан, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Фарук Челик, министр культуры и туризма Наби Авджи, начальник Генштаба ВС Хулуси Акар.

В рамках визита президент Турции проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и примет участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня Турция-РФ.

По итогам подписания двусторонних документов состоится совместная пресс-конференция глав государств.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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