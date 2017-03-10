Эрдоган прибывает с официальным визитом в Россию
- Азия и мир, политика
- 14:45, 10 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Самолет с главой Турецкого государства на борту вылетел из аэропорта «Эсенбога» в Анкаре в 10:30 по местному времени, передает турецкий портал "Анадолу"
В ходе визита Эрдогана сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр юстиции Бекир Боздаг, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр национальной обороны Фикри Ишик, министр транспорта, судоходства и коммуникаций Ахмет Арслан, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Фарук Челик, министр культуры и туризма Наби Авджи, начальник Генштаба ВС Хулуси Акар.
В рамках визита президент Турции проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и примет участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня Турция-РФ.
По итогам подписания двусторонних документов состоится совместная пресс-конференция глав государств.
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