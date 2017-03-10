ФАО передала Таджикистану противосаранчовую технику на сумму свыше $1,2 млн.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала сегодня, 10 марта министерству сельского хозяйства Таджикистана оборудование для борьбы с саранчой на сумму свыше $1,2 млн.

Как сообщает представительство ФАО в Таджикистане, на церемонии передачи оборудования принимали участие министр сельского хозяйства РТ Изатулло Саттори, посол Японии в РТ Хаджимэ Китаока, представитель ФАО в РТ Виорел Гуцу, представитель JICA в Таджикистане Хидэки Танабэ.

Также на церемонии присутствовали руководство и специалисты непосредственной организации-бенефициара данного проекта, в лице Госучреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.

В частности, для борьбы с саранчой Минсельхозу передано четыре автомобиля, 37 мотоциклов, оборудование по географическому позиционированию и связи. 40 планшетов для облегчения сбора данных, а также офисное оборудование.

Оборудование для борьбы с саранчой включает в себя 15 автомобилей, пять тракторов вместе с опрыскивателями, опрыскиватели для препаратов с ультро-малообъемной формуляцией (УМО) (20 из них, устанавливаемые на транспортные средства и 70 ручные опрыскиватели), 10 ручных насосов для перекачки пестицидов, а также пестициды, пишет Авеста.

В ближайшее время ожидается поставка дополнительного оборудования, в том числе два сборных дома, для проведения совещаний и тренингов в поле, энтомологические комплекты, средства индивидуальной защиты, оборудование для мониторинга здоровья человека и окружающей среды и т.д.

Данный трехлетний проект, финансируемый правительством Японии и JICA, который стартовал в декабре 2015 года с целью принести пользу трем странам Центральной Азии, имеет общий бюджет в размере $4,85 млн.