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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Как менялся имидж узбекской девушки в течении века (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане представлен проект от The Beauty Bar Tashkent, в котором авторы показали, как менялась узбекская девушка в течении века - начиная с 1900 года по нынешнее время -2017 год.

Это второй проект авторов.  В декабре прошлого года ими был представлен ролик, в котором отображалась индивидуальность женщин с четырнадцати регионов Узбекистана.

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