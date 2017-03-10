Как менялся имидж узбекской девушки в течении века (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане представлен проект от The Beauty Bar Tashkent, в котором авторы показали, как менялась узбекская девушка в течении века - начиная с 1900 года по нынешнее время -2017 год.

Это второй проект авторов. В декабре прошлого года ими был представлен ролик, в котором отображалась индивидуальность женщин с четырнадцати регионов Узбекистана.

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